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18:50, 31 января 2025Интернет и СМИ

Известный российский ведущий объяснил отказ от поездок в Европу

Актер Андрей Бочаров заявил, что из принципа отказался от поездок в Европу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Известный российский актер и телеведущий Андрей Бочаров заявил, что отказался от поездок в Европу из-за отношения европейцев к россиянам. Об этом он рассказал предпринимателю и блогеру Андрею Третьякову, видео вышло во «ВКонтакте».

Бочаров отметил, что из принципа не посещал европейские страны после начала спецоперации на Украине. «И возможность есть [поехать в Европу], например, через Стамбул, и там друзья еще остались, но я на них обиделся. Ну нельзя так, как то, что они в соцсетях про нас пишут и верят пропаганде», — объяснил он.

Ведущий добавил, что его покоробило то, что жители стран Европы в начале спецоперации активно публиковали в соцсетях украинские фейки о Российской армии.

Ранее о нежелании ездить в европейские страны заявила жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она заявила, что посещает те места и регионы, где Россию любят и поддерживают.

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