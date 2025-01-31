Известный российский ведущий объяснил отказ от поездок в Европу

Актер Андрей Бочаров заявил, что из принципа отказался от поездок в Европу

Известный российский актер и телеведущий Андрей Бочаров заявил, что отказался от поездок в Европу из-за отношения европейцев к россиянам. Об этом он рассказал предпринимателю и блогеру Андрею Третьякову, видео вышло во «ВКонтакте».

Бочаров отметил, что из принципа не посещал европейские страны после начала спецоперации на Украине. «И возможность есть [поехать в Европу], например, через Стамбул, и там друзья еще остались, но я на них обиделся. Ну нельзя так, как то, что они в соцсетях про нас пишут и верят пропаганде», — объяснил он.

Ведущий добавил, что его покоробило то, что жители стран Европы в начале спецоперации активно публиковали в соцсетях украинские фейки о Российской армии.

Ранее о нежелании ездить в европейские страны заявила жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она заявила, что посещает те места и регионы, где Россию любят и поддерживают.

