К тушению мощного пожара в Москве привлекли поезд

МЧС задействовало пожарный поезд при тушении возгорания на северо-западе Москвы

МЧС задействовало пожарный поезд при тушении мощного возгорания на северо-западе Москвы. Об этом спасательная служба сообщила в Telegram-канале.

Кроме того, как сообщил корреспондент ТАСС, в тушении участвует и пожарный вертолет. «На данный момент [вертолетом] сброшено 20 тонн воды», — уточнили в МЧС.

Спасатели также рассказали, что ликвидация возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой и температурой.

О пожаре стало известно утром 31 января — загорелось бывшее производственное здание, в котором сейчас расположен хостел. Площадь возгорания оценили в две тысячи квадратных метров.