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14:28, 31 января 2025Бывший СССР

Кадыров показал кадры уничтожения блиндажа ВСУ

Кадыров опубликовал видео уничтожения блиндажа ВСУ с помощью БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Ими он поделился в своем Telegram-канале.

«В ходе воздушной разведки расчет БПЛА обнаружил замаскированный жилой блиндаж противника, а также вход в него. Координаты цели были немедленно переданы оператору FPV-дронов», — написал глава Чечни.

Блиндаж, по его словам, превратился в «не слишком презентабельное место» после удара оперативно вылетевших на задание беспилотников. Атака была совершена оперативной группой «Батя» спецназа «Ахмат».

Ранее Кадыров опубликовал кадры уничтожения военных ВСУ в Суджанском районе Курской области. На видеозаписи представлены кадры объективного контроля с FPV-дрона, который наносит прицельный удар по солдатам и технике.

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