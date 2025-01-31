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23:21, 31 января 2025Мир

Кандидат в президенты Румынии назвал Зеленского полудиктатором

Кандидат в президенты Румынии Джорджеску назвал Зеленского полудиктатором
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал украинского лидера Владимира Зеленского «полудиктатором» и обвинил в разжигании конфликта, передает Digi24.

«У меня есть проблема с полудиктаторами, которые ставят свои собственные интересы и интересы представляемой ими группы выше национальных интересов», — заявил политик.

Джожрджеску обвинил Зеленского и президента Румынии Клауса Йоханниса в том, что они не допускают свободных выборов. Он также отметил, что украинский лидер никогда не просил о диалоге, прежде чем просить об оружии.

Политик подчеркнул, что целью президента Украины должна стать защита собственных граждан, а о территориях можно договориться. Он обвинил Киев в разжигании конфликта и в коррупции. «Сколько европейских денег было ими украдено в ходе европейской и, по сути, румынской попытки помочь Украине?» — задался вопросом кандидат.

Накануне Джорджеску заявил, что раздел территории Украины неизбежен. По словам политика, Украина является «фиктивным государством», и Румыния может претендовать на аннексию ее территорий.

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