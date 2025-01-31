Китай заподозрили в строительстве превосходящего в 10 раз Пентагон военного объекта

FT: Китай строит военный город, который в 10 раз будет превосходить Пентагон

Китай строит командный центр под названием «Пекинский военный город», который по окончании работ будет в 10 раз превосходить аналогичное здание Пентагона в США. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Спутниковые снимки, полученные Financial Times, которые изучает американская разведка, показывают строительную площадку в 30 километрах к юго-западу от Пекина с глубокими ямами, которые, по оценкам военных экспертов, будут содержать большие укрепленные бункеры для защиты китайских военных лидеров во время любого конфликта, включая потенциальную ядерную войну», — отмечается в материале издания.

Предполагается, что строительство военного объекта началось в середине прошлого года. По словам американских экспертов из разведки, основной упор делается на подземных работах для создания разветвленной и хорошо укрепленной системы бункеров. При этом в китайском посольстве в США отказались комментировать данный объект, указав, что все военное строительство КНР имеет под собой оборонительные задачи.

Ранее новый министр обороны США Пит Хегсет в ходе телефонного разговора с японским коллегой Гэном Накатани договорился о расширении сотрудничества и наращивании военного присутствия на оспариваемых Китаем островах Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао). Архипелаг является необитаемым, но является предметом территориального спора между Токио и Пекином.