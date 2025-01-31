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09:31, 31 января 2025Мир

США нарастят военное присутствие в оспариваемом Китаем регионе

Bloomberg: США нарастят военное присутствие на островах Сенкаку
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Airman 1st Class Hunter Hites / U.S Air Force / AP

Новый министр обороны США Пит Хегсет в ходе телефонного разговора со своим японским коллегой Гэном Накатани договорился о расширении сотрудничества и наращивании военного присутствия на оспариваемых Китаем островах Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Хегсет также подтвердил министру обороны генералу Накатани, что договор об обороне между США и Японией распространяется на группу необитаемых островов в Восточно-Китайском море, которые контролируются Японией, но на которые претендует Китай», — отмечается в материале агентства.

Дополнительно уточняется, что главы оборонных ведомств обсудили текущее состояние военного альянса Токио и Вашингтона, договорившись его укреплять.

Ранее Хегсет назвал Израиль примерным союзником США. Министр подчеркнул, что под руководством президента Дональда Трампа США полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты привержены углублению двусторонних отношений в области безопасности.

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