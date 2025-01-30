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03:03, 30 января 2025Мир

Глава Пентагона назвал Израиль примерным союзником

Глава Пентагона Хегсет заявил, что Израиль является примерным союзником
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет назвал Израиль примерным союзником США. Такое заявление он сделал во время телефонного разговора с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем, говорится в заявлении ведомства.

Хегсет подчеркнул, что под руководством президента Дональда Трампа США полностью поддерживают право Израиля на самооборону. Он также подтвердил, что Соединенные Штаты привержены углублению двусторонних отношений в области безопасности, чтобы повысить способность Израиля противостоять региональным угрозам и обеспечить наличие у Израиля необходимых ему возможностей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил отменить запрет прежней администрации на поставки Израилю авиабомб весом 2 тысячи фунтов. По данным СМИ, авиабомбы класса МК-84 погрузят на корабли и доставят в Израиль «в ближайшие дни».

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