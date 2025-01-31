Двух подростков задержали за поджоги релейных шкафов в Подмосковье

Дело о теракте возбудили против подростков, поджегших релейные шкафы в Коломне

Сотрудники силовых структур задержали двух подростков, подозреваемых в серии поджогов на железной дороге в подмосковной Коломне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным СК, 24 января подростки совершили серию поджогов релейных шкафов на 120-м километре перегона станций «Голутвин — Щурово» за денежное вознаграждение. Задание они получили от куратора в одном из мессенджеров.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело о покушении на теракт. Уточняется, что фигурантам 18 и 16 лет — им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали 18-летнего студента одного из колледжей, который устроил поджог на железной дороге в Люберцах.