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17:43, 30 января 2025Силовые структуры

Российский студент устроил поджог на железной дороге по заданию неизвестного

Студент из Дагестана поджег батарейный шкаф в Люберцах за 40 тыс. руб.
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве задержали 18-летнего студента одного из колледжей, который устроил поджог на железной дороге в Люберцах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По данным ведомства, с молодым человеком из Дагестана связался неизвестный в одном из мессенджеров и пообещал заплатить 40 тысяч рублей, если тот устроит поджог. Студент согласился и ночью при помощи легковоспламеняющейся жидкости поджег батарейный шкаф на перегоне станций Мальчики — Люберцы-2.

Происходящее злоумышленник снимал на видео. Уточняется, что вознаграждение за «работу» он так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 13 годам лишения свободы 23-летнего жителя Мордовии за поджоги на железной дороге, совершенные по заданию украинской спецслужбы.

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