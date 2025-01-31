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20:37, 31 января 2025Мир

Красный крест прокомментировал расправу ВСУ над жителями села Русское Поречное

МККК призвал защитить гражданских после расправы ВСУ в селе Русское Поречное
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Международный комитет Красного креста (МККК) призвал защитить гражданское население после расправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) над жителями села Русское Поречное. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель организации Фатима Сатор.

«Защита гражданских лиц и их имущества во время вооруженного конфликта является краеугольным камнем международного гуманитарного права», — указала она, подчеркнув, что гражданские «должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства».

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Фабрисенко в ходе допроса раскрыл подробности инцидента в селе Русское Поречное.

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