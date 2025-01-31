МККК призвал защитить гражданских после расправы ВСУ в селе Русское Поречное

Международный комитет Красного креста (МККК) призвал защитить гражданское население после расправы Вооруженных сил Украины (ВСУ) над жителями села Русское Поречное. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель организации Фатима Сатор.

«Защита гражданских лиц и их имущества во время вооруженного конфликта является краеугольным камнем международного гуманитарного права», — указала она, подчеркнув, что гражданские «должны быть защищены от всех форм насилия и унижающего достоинство обращения, включая пытки и убийства».

Ранее пленный боец ВСУ Евгений Фабрисенко в ходе допроса раскрыл подробности инцидента в селе Русское Поречное.