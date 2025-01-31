Убитые ВСУ жители Русского Поречного под Курском пытались сопротивляться

Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая произвела зачистку в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, пересекла границу с Россией на бронетранспортере (БТР). Эти и другие подробности раскрыл пленный украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко в ходе допроса.

По его словам, он служил в подразделении 92-й отдельной штурмовой бригады. В разговоре со следователем, попавшем на видео, он добавил, что границу с Россией украинскому отряду удалось пересечь на технике, а именно БТР. По словам бойца ВСУ, с собой у него был автомат АК-74 и четыре магазина патронов. При этом у его сослуживцев были гранаты.

Евгений Фабрисенко на допросе. Кадр: РИА Новости

Фабрисенко также добавил, что в селе были попытки сопротивления. По его информации, три пожилых женщины и три пенсионера прятались в сарае за сеном. Когда одного из мужчин попытались связать и отвести в подвал, он оказал сопротивление. Кроме того, обратил внимание украинский пленный, в другом помещении прятались две девушки и один пенсионер, который набросился с кирпичом на пришедших бойцов ВСУ. Еще один мужчина, оказавший сопротивление, работал в огороде вместе с двумя женщинами. Увидев украинских военных, он толкнул одного из них и был застрелен.

Он признался, что приказ о расправе над всеми мирными жителями в населенном пункте отдавали офицеры ВСУ. Слушаясь их, украинские бойцы ликвидировали жителей в их же домах.

Мы заходили в поселок и зачищали по домам (...), не штурмовали (...), мы видели и стреляли Евгений Фабрисенко пленный боец ВСУ

Ранее украинский пленный сообщил о расправе над 22 мирными гражданами

Ранее официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко сообщила, что попавший в российский плен украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал об учиненных бойцами ВСУ жестоких расправах над мирными жителями села Русское Поречное, которое расположено на реке Суджа, в 17,5 километра от российско-украинской границы.

В ходе допроса Фабрисенко отметил, что вошел в Курскую область в сентябре 2024 года. Вместе с ним были сослуживцы с позывными «Кум», «Мотыль», «Проводник», «Художник». Как передавал СКР, в разговоре со следователями пленный сказал, что по приказу командира с позывным «Кум» они расправились с 11 мужчинами и тремя женщинами. При этом военнослужащие совершили изнасилования восьми женщин, после чего расправились и с ними. Тела 22 мирных граждан бойцы спрятали в подвале одного из домов.

Отмечается, что следователи совместно с военнослужащими Минобороны России уже извлекли тела из здания. Назначены экспертизы.

В России призвали обеспечить виновным «новый Нюрнберг»

На информацию о произошедшем в Русское Поречное под Курском отреагировали политические деятели в России. Так, временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что тех, кто расправился над мирными жителями села, должен ждать «новый Нюрнберг». Преступников, считает он, следует отдать под масштабный трибунал, который ждал вождей Третьего рейха после окончания Второй мировой войны. Врио губернатора Курской области назвал расстрелявших мирных граждан зверями и заявил, что соболезнует всем, кто потерял близких и родственников. Он также выразил готовность помочь с организацией похорон.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что расправа над мирными гражданами в селе Русское Поречное в Курской области — пример военных преступлений, которые Киев совершил на переданные Западом средства.

Захарова обратила внимание, что в МИД считают важным говорить об этом военном преступлении постоянно, пояснив, что это необходимо для всего мира в целом. «Мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро киевский режим совершает», — заключила она.