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12:12, 31 января 2025Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о зачистке села в Курской области

Пленный боец ВСУ Фабрисенко рассказал о зачистке села в Курской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдавали приказ о ликвидации всех мирных жителей при зачистке населенного пункта Русское Поречное в Курской области. Об этом заявил пленный боец ВСУ Евгений Фабрисенко, передает РИА Новости.

«Мы заходили в поселок и зачищали по домам (...), не штурмовали (...), мы видели и стреляли», — рассказал пленный.

Фабрисенко рассказал о зачистке села в Курской области от всех мирных жителей по приказу командира своей роты. Солдат рассказал, что бойцы ВСУ ликвидировали жителей в их же домах. По его словам, гражданские не просили передавать что-либо своим близким.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Данилов рассказал о помощи от российских врачей после полученного ранения. По его словам, он не имел возможности нормально ходить, а в его подразделении не нашлось медика, который мог бы оказать помощь.

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