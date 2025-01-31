Пленный боец ВСУ Фабрисенко рассказал о зачистке села в Курской области

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдавали приказ о ликвидации всех мирных жителей при зачистке населенного пункта Русское Поречное в Курской области. Об этом заявил пленный боец ВСУ Евгений Фабрисенко, передает РИА Новости.

«Мы заходили в поселок и зачищали по домам (...), не штурмовали (...), мы видели и стреляли», — рассказал пленный.

Фабрисенко рассказал о зачистке села в Курской области от всех мирных жителей по приказу командира своей роты. Солдат рассказал, что бойцы ВСУ ликвидировали жителей в их же домах. По его словам, гражданские не просили передавать что-либо своим близким.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Олег Данилов рассказал о помощи от российских врачей после полученного ранения. По его словам, он не имел возможности нормально ходить, а в его подразделении не нашлось медика, который мог бы оказать помощь.