Признание пленного украинца об изнасиловании девушек в российском селе показали на видео

Рассказ бойца ВСУ о расправах над жительницами Русского Поречного попал на видео

Признание захваченного в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгения Фабрисенко об изнасилованиях и расправах над жителями села Русское Поречное в Курской области показали на видео. Ролик в пятницу, 31 января, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что пленный сидит в кабинете на допросе, держа руки перед собой. Отвечая на вопросы, он вспоминает количество девушек, которых изнасиловали, а затем убили его сослуживцы. Он считает и называет цифру в восемь изнасилованных и убитых молодых россиянок в оккупированном Украиной селе Курской области.

Следствие установило, что Фабрисенко и украинские военнослужащие с позывными «Кум», «Мотыль», «Проводник», «Художник» в сентябре 2024 года незаконно вторглись на территорию Курской области. Исполняя приказы своего командира с позывным «Кум», в селе Русское Поречное убили 11 мужчин и 3 женщин. Кроме того, украинские военнослужащие совершили изнасилования и насильственные действия сексуального характера в отношении 8 женщин, которых после этого убили.