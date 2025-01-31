Врио губернатора Хинштейн: Палачей из Русского Поречного должен ждать Нюрнберг

Украинских палачей мирных жителей из Русского Поречного под Курском должен ждать «новый Нюрнберг». Об этом в Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По словам чиновника, украинских преступников следует отдать под столь же масштабный трибунал, как и вождей Третьего рейха после окончания Второй мировой войны.

«Военными следователями зафиксированы факты издевательств, изнасилований, расстрелов (...). Украинские нацисты не просто идейные наследники немецко-фашистских оккупантов, они — такие же звери», — высказался Хинштейн и добавил, что соболезнует каждому, кто потерял родных и близких. Врио губернатора также пообещал помощь с организацией похорон.

Ранее украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал об учиненных Вооруженными силами Украины расправах над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области. Следователи установили, что к жестоким преступлениям против мирных граждан причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады, которая, по некоторым данным, комплектуется из бывших заключенных. Известно, что мужчины из села Русское Поречное пытались сопротивляться.