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09:09, 31 января 2025Силовые структуры

Мужчины в Русском Поречном пытались сопротивляться убивавшим людей украинским военным

Мужчины в курском селе Русское Поречное оказывали сопротивление ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинский военнопленный рассказал следователям о попытках сопротивления мужчин из села Русское Поречное в Курской области. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает РИА Новости.

По словам взятого в плен украинца, три пенсионерки и три пожилых мужчины прятались в сарае за сеном. Когда их попытались связать и спустить в подвал, один из мужчин стал пытаться вырваться и оказал сопротивление. В другом помещении того же сарая прятались пожилой мужчина и две девушки. Когда туда зашли украинские военные, пенсионер бросился на них с кирпичом.

Еще один мужчина, оказавший украинцам сопротивление, вместе с двумя женщинами работал в огороде. Когда военные зашли к ним, он оттолкнул одного из них и был застрелен.

Украинский военнослужащий Евгений Фабрисенко рассказал об учиненных Вооруженными силами Украины расправах над мирными жителями села Русское Поречное в Курской области. Следователи установили, что к жестоким преступлениям против мирных граждан причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11-й роты 4-го батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник.

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