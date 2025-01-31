Следователи установили личности совершивших расправы в селе Русское Поречное бойцов ВСУ

СКР: Установлены личности боевиков ВСУ, убивших 22 жителя села Русское Поречное

Российские следователи установили личности бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершивших массовые расправы и изнасилования мирных жителей в селе Русское Поречное Курской области. Об этом в пятницу, 31 января, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным следствия, к жестоким преступлениям против мирных граждан причастны военнослужащие из 92-й отдельной штурмовой бригады. Среди них — старший солдат Евгений Фабрисенко, командир 11 роты 4 батальона с позывным Кум и трое военнослужащих с позывными Мотыль, Проводник и Художник. С 28 сентября по 24 ноября 2024 года они совершили сексуальное насилие в отношении 8 девушек, которых затем убили. Также боевики учинили расправы над 11 мужчинами и тремя женщинами.

«Уже проведенные следственные действия в Русском Поречном говорят о массовом характере преступлений, совершенных украинскими боевиками», — заявили в СКР.

Ранее сообщалось, что в расправах над жителями Русского Поречного признался захваченный в плен украинский военный Евгений Фабрисенко.