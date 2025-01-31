Штурмовая бригада ВСУ пересекла границу с Россией на БТР

Штурмовики Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершившие массовые расправы над мирными жителями и изнасилования женщин в селе Русское Поречное в Курской области, пересекли границу с Россией на БТР. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист агентства был на допросе пленного бойца ВСУ Евгения Фабрисенко, который на вопрос о том, как военные пересекали границу, ответил, что на технике, на БТР.

По словам Фабрисенко, у него был автомат АК-74, четыре магазина патронов. А у сослуживцев были еще и гранаты, добавил он.

Ранее Фабрисенко рассказал, что по приказу командира с позывным Кум в селе Русское Поречное они убили 11 мужчин и трех женщин. Украинцы совершили изнасилования 8 женщин, с которыми после этого расправились.