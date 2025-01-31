Захарова: Убийства в Русском Поречном стали примером преступлений Киева

Убийства мирных граждан в селе Русское Поречное в Курской области стали одним из примеров преступлений Киева, совершенных на выделенные Западом деньги. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем необходимым, чрезвычайно важным, я бы сказала спасительным для всего мира говорить об этом преступлении постоянно. Это не только нужно для жителей Курской области, это нужно для всего мира. Потому что мир должен понимать, кого спонсируют западники и что на западные деньги, на эти сотни миллиардов долларов и евро киевский режим совершает», — сказала она.

Дипломат также подчеркнула, что российские власти призывают всех свидетелей и очевидцев «зверств киевского режима» сообщать известную им информацию в Следственный комитет России.

Впервые о массовых расправах бойцов ВСУ над жителями российского села 20 января сообщил боец российской группировки войск «Север». По его словам, украинские военные били и пытали мирных граждан.