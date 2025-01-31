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13:42, 31 января 2025Мир

Кремль прокомментировал «завиральные рассуждения» о военных КНДР в России

Песков не стал комментировать «завиральные рассуждения» NYT о военных КНДР в РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения американской газеты The New York times (NYT) о военных КНДР в России. Его цитирует ТАСС.

«Там много разных рассуждений, правильных и неправильных, и завиральных, и с искажением действительности. Каждый раз это комментировать, наверное, не пристало нам. Мы не будем этого делать», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что конфронтация с «враждебно настроенными странами неизбежна» и Пхеньяну следует как можно активнее наращивать свой ядерный потенциал.

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