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08:56, 31 января 2025Бывший СССР

Марочко заявил о наращивании Киевом группировки ВСУ в ДНР

Марочко: Командование ВСУ наращивает военный контингент в Северске ДНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается наращиванием численности военной группировки в Северске Донецкой народной республики (ДНР) и других населенных пунктах региона. Такие данные представил в разговоре с ТАСС отставной подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В населенном пункте Северск отмечено увеличение численности контингента украинских боевиков. Также украинское командование почти в два раза нарастило численность вооружения, военной техники и личного состава в Ямполе, Дроновке и Серебрянке», — уточнил военный эксперт.

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