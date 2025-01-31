Марочко заявил о наращивании Киевом группировки ВСУ в ДНР

Марочко: Командование ВСУ наращивает военный контингент в Северске ДНР

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) занимается наращиванием численности военной группировки в Северске Донецкой народной республики (ДНР) и других населенных пунктах региона. Такие данные представил в разговоре с ТАСС отставной подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«В населенном пункте Северск отмечено увеличение численности контингента украинских боевиков. Также украинское командование почти в два раза нарастило численность вооружения, военной техники и личного состава в Ямполе, Дроновке и Серебрянке», — уточнил военный эксперт.