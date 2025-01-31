Медведчук указал на признание Зеленским своей нелегитимности в ответе Путину

Отвечая на заявление президента России Владимира Путина, глава украинского государства Владимир Зеленский, заявил, что он «сильный» лидер, тем самым подтвердив, что он нелегитимный лидер. На признание Зеленского в собственной нелегитимности указал в заявлении движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«[Зеленский] заявляет, что он "сильный", не предоставив ни одного доказательства, что он легитимный, тем самым признав свою нелегитимность. Какая разница в данном случае, сильный он или слабый», — говорится в публикации.
Он добавил, что и сильным лидером Зеленский считаться не может, поскольку за продолжением разрушительного для Украины конфликта стоит воля западных политиков, которой украинский президент подчинился.
Ранее Зеленский призвал давить на Россию и приближать мир силой. Таким образом он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров.