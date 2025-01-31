Медведчук указал на признание Зеленским своей нелегитимности в ответе Путину

Медведчук: Отвечая на заявление Путина, Зеленский подтвердил свою нелегитимность

Отвечая на заявление президента России Владимира Путина, глава украинского государства Владимир Зеленский, заявил, что он «сильный» лидер, тем самым подтвердив, что он нелегитимный лидер. На признание Зеленского в собственной нелегитимности указал в заявлении движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«[Зеленский] заявляет, что он "сильный", не предоставив ни одного доказательства, что он легитимный, тем самым признав свою нелегитимность. Какая разница в данном случае, сильный он или слабый», — говорится в публикации.

Он добавил, что и сильным лидером Зеленский считаться не может, поскольку за продолжением разрушительного для Украины конфликта стоит воля западных политиков, которой украинский президент подчинился.

Ранее Зеленский призвал давить на Россию и приближать мир силой. Таким образом он прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о вариантах ведения мирных переговоров.