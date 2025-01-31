Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 31 января 2025Россия

Медведев сообщил о выполнении плана по набору контрактников

Зампред Совбеза Медведев: План по набору контрактников в январе выполнен
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

План по набору контрактников в январе выполнен. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

31 января политик опубликовал во «ВКонтакте» видеоотчет о рабочей поездке в Петербург. В частности, он посетил Военно-медицинскую академию имени Кирова, где пообщался с проходящими реабилитацию военнослужащими и вручил им государственные награды.

Затем зампред Совбеза провел совещание, в ходе которого напомнил, что забота о бойцах специальной военной операции (СВО) должна быть приоритетом государства. Также он побывал на пункте отбора новобранцев для участия в СВО. Политик остался доволен позитивными изменениями в работе пункта отбора, в частности, ускорением срока поступления на военную службу.

Ранее Медведев пообщался с участниками СВО в Башкирии. Он вручил бойцам государственные награды и выразил признательность за их ответственное отношение к воинскому долгу

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что солдат из Северной Кореи отозвали с линии фронта под Курском. Что на это ответила Россия?

      Российскую школьницу похитили. Девочка вела тайную переписку с мужчиной и перед исчезновением сказала, что за ней следят

      В США раскрыли сроки выяснения причин авиакатастрофы в Вашингтоне

      Двух подростков задержали за поджоги релейных шкафов в Подмосковье

      В Минобороны Эстонии признали продвижение армии России на покровском направлении

      Посол России в Израиле высказался о вызволении из Газы заложников

      На Украине улучшили оценку нехватки электроэнергии

      Родители российских школьников пожаловались на навязывание «Этического кодекса»

      Россиянам назвали альтернативу отдыху в Турции

      Глава Госдепа заявил об отличии США от благотворительной организации

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше