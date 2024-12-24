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17:36, 24 декабря 2024Россия

Раненые участники СВО поговорили с Медведевым

Зампред Совбеза Медведев посетил госпиталь в Уфе и пообщался с участниками СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил госпиталь в столице Башкирии, Уфе, и поговорил с ранеными участниками специальной военной операции (СВО). Об этом сам политик сообщил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Медведев обратился к военным и поблагодарил их за исполнение воинского долга, а также отметил, что несмотря на то, что посещенные им участники СВО — его ровесники, они откликнулись на призыв вступить в ряды Вооруженных сил России.

Политик наградил военнослужащих и отметил, что гордится ими. «Их отношение к жизни, к воинскому долгу не может не вызывать огромного уважения», — подчеркнул зампред Совета безопасности.

Ранее Медведев заявил, что в 2025 году у России есть основания рассчитывать на победу в СВО. По его словам, следующий год вряд ли будет простым, однако Москва вступает в него с хорошими результатами.

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