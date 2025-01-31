В МИД Германии предостерегли немцев от поездок в Россию

Reuters: МИД ФРГ рекомендовал воздержаться от поездок в РФ из-за угрозы БПЛА

МИД ФРГ рекомендовал немцам воздержаться от поездок в Россию из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Reuters.

«Министерство иностранных дел Германии в пятницу заявило, что "настоятельно не рекомендует" гражданам ездить в Россию из-за участившихся в последние недели и месяцы атак с использованием беспилотников», — передает агентство.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что угроза ударов также сохраняется в Москве и Московской области.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер предостерег американских граждан от поездок в Россию.