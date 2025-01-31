Министры обороны США и Британии обсудили конфликт на Украине

Глава Пентагона Хегсет и министр обороны Британии обсудили конфликт на Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет и министр обороны Великобритании Джон Хили обсудили конфликт на Украине в рамках первого телефонного разговора, передает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Как отметили журналисты, главы оборонных ведомств акцентировали внимание на необходимости повышения «боевой готовности», а также обсудили общую цель США и Великобритании — «мир через силу». Кроме того, источник указал, что другой темой разговора стал вопрос роста угрозы демократии и свободе.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что после вступления в должность президента США Дональда Трампа украинский конфликт может быть закончен к концу апреля 2025 года.