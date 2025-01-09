Глава МИД Британии назвал возможные сроки окончания украинского конфликта

Глава МИД Британии Лэмми: Украинский конфликт может быть окончен к концу апреля

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа украинский конфликт может быть окончен к концу апреля 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, передает ТАСС.

«Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно», — заявил Лэмми.

Глава МИД Британии добавил, что приблизительный график урегулирования украинского конфликта «на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи». В 2025 году у католиков, протестантов и православных христиан Пасха будет отмечаться 20 апреля.

Ранее Папа Римский Франциск заметил «обнадеживающие сигналы» в урегулировании конфликта на Украине и понадеялся на его окончание в 2025 году.