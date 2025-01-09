Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:11, 9 января 2025Мир

Глава МИД Британии назвал возможные сроки окончания украинского конфликта

Глава МИД Британии Лэмми: Украинский конфликт может быть окончен к концу апреля
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дэвид Лэмми

Дэвид Лэмми. Фото: Stefan Rousseau / Reuters

После инаугурации избранного президента США Дональда Трампа украинский конфликт может быть окончен к концу апреля 2025 года. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, передает ТАСС.

«Дональд Трамп еще не пришел к власти. Судя по тому, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отступления в его понимании от того, что сделка будет достигнута 21 января. Думаю, что теперь это маловероятно», — заявил Лэмми.

Глава МИД Британии добавил, что приблизительный график урегулирования украинского конфликта «на самом деле сдвинулся примерно в район Пасхи». В 2025 году у католиков, протестантов и православных христиан Пасха будет отмечаться 20 апреля.

Ранее Папа Римский Франциск заметил «обнадеживающие сигналы» в урегулировании конфликта на Украине и понадеялся на его окончание в 2025 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он обиженный». Член Общественной палаты России оскорбил Алиева. Что об этом сказали в Баку и Кремле?

      Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности в 55 лет

      Российского подполковника из зоны СВО оставили без пенсионных выплат

      Советник Трампа объяснил важность Гренландии для США

      Объекты украинской ПВО обнаружены в Курской области

      Путин прокомментировал обман не получивших жилье ипотечников из Татарстана

      Одна страна Европы обяжет россиян сообщать информацию о цели визита перед въездом

      Российские силовики задержали замдиректора Корпорации развития Курской области Мартьянову

      Западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ

      В Москве женщина почистила мандарин и получила миллион рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше