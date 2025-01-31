Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по украинским объектам

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

При атаках использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники. Удары пришлись по критически важным объектам энергоинфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство сообщило об ударе по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине, который стал ответом на запуск вглубь российской территории западных дальнобойных ракет, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.