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12:38, 31 января 2025Россия

Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по украинским объектам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские войска за неделю нанесли семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

При атаках использовались высокоточное оружие и ударные беспилотники. Удары пришлись по критически важным объектам энергоинфраструктуры, которые обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Украины.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки, хранения и подготовки к применению ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее министерство сообщило об ударе по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине, который стал ответом на запуск вглубь российской территории западных дальнобойных ракет, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

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