Россия ударила по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине. Что об этом известно?

Минобороны: Удар по газовой инфраструктуре стал ответом на атаки ВС Украины

Минобороны России подтвердило, что утром 15 января был нанесен удар по крупнейшему подземному хранилищу газа на Украине — Бильче-Волицко-Угерскому подземному хранилищу.

Оно располагается в городе Стрый Львовской области. Групповой удар был нанесен высокоточным оружием, и хранилище стало одной из успешно пораженных целей, утверждает военное ведомство.

Удар стал ответом на атаку на «Турецкий поток»

Как заявило министерство обороны, удар стал ответом на удары с территории Украины вглубь территории России дальнобойными ракетами ATACMS и крылатыми ракетами Storm Shadow, а также на атаку на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, через которую идет газ по трубопроводу «Турецкий поток».

Минобороны также пригрозило Украине, что «любые провокации киевского режима не останутся без ответа».

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Об ударе в Стрые накануне сообщал и военкор Евгений Поддубный. Он подчеркнул, что российские крылатые ракеты «Калибр» продолжают охотиться на западные поставки для Украины, а также назвал подобные удары по украинским объектам в тылу гарантированным снижением военного потенциала Киева. В Стрые расположен крупный железнодорожный узел, через который идет оружие с Запада.

Хранилище продолжило работать

Удар подтвердил также глава администрации Львовской области Максим Козицкий, он же сообщил об ударах по энергетическим объектам региона.

Президент Украины Владимир Зеленский также указывал, что среди целей этого удара — газовая инфраструктура и энергетические объекты.

Депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк уточнил, что в результате ударов пострадало наземное оборудование объекта. При этом он отметил, что само хранилище продолжает функционировать.

Фото: Vitaliy Hrabar / Reuters

Он также утверждает, что уничтожить этот объект тяжело, потому что он находится глубоко под землей.

По хранилищу уже наносили удар

Ранее, в августе 2024 года, Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище также попадало под удар.

Главный редактор независимого аналитического онлайн-журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич тогда заявил, что после удара без газа могут остаться Закарпатье, Львовская, Одесская и, вероятнее всего, Хмельницкая области.

«Отремонтировать компрессорные станции не так сложно, но это такие изделия, которые на складе никто не держит, они всегда индивидуальные характеристики имеют. Их нужно где-то заказывать, и есть ли у Украины деньги на такой заказ — сказать сложно», — высказывался он.