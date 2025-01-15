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15:01, 15 января 2025Бывший СССР

В Раде раскрыли подробности повреждения газового объекта во Львовской области

Депутат Нагорняк: Во Львовской области повреждено оборудование газохранилища
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 15 января было повреждено оборудование газохранилища. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24», трансляция доступна на YouTube.

По его словам, в результате ударов российских военных пострадало наземное оборудование объекта. При этом он отметил, что само хранилище находится глубоко под землей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 15 января сообщили, что российскими ударами были поражены газовые объекты в трех областях страны. Взрывы произошли в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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