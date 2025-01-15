В Раде раскрыли подробности повреждения газового объекта во Львовской области

Депутат Нагорняк: Во Львовской области повреждено оборудование газохранилища

Во Львовской области во время воздушной тревоги в ночь на 15 января было повреждено оборудование газохранилища. Об этом заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев 24», трансляция доступна на YouTube.

По его словам, в результате ударов российских военных пострадало наземное оборудование объекта. При этом он отметил, что само хранилище находится глубоко под землей.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины 15 января сообщили, что российскими ударами были поражены газовые объекты в трех областях страны. Взрывы произошли в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.