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14:07, 31 января 2025Экономика

Мишустин обвинил киргизских чиновников в давлении на российский бизнес

Мишустин заявил о фактах вымогательских действий со стороны чиновников Киргизии
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ряд высокопоставленных чиновников Киргизии применяет в отношении представителей российского бизнеса, действующих в республики, противоправные действия. Слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина приводит «Интерфакс».

Глава правительства, в частности, указал на факты «противоправных, иногда вымогательских действий» со стороны некоторых киргизских чиновников. При этом раскрывать имена конкретных госслужащих республики, уличенных в подобном, Мишустин не стал. «Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность», — посетовал он в ходе переговоров с киргизским коллегой Адылбеком Касымалиевым.

Речь идет о «необоснованных претензиях и неправовых заявлениях», которые позволяют себе некоторые высокопоставленные чиновники республики в отношении «добропорядочных, добросовестных российских компаний», добавил Мишустин. При этом, как отметил премьер, последние во многом способствуют экономическому развитию Киргизии. Компании из РФ создают в республике дополнительные рабочие места и являются одними из крупнейших налогоплательщиков, резюмировал Мишустин.

Ранее глава Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский включил Киргизию в список стран, выигравших в наибольшей степени от ввода западными странами антироссийских санкций. Эксперт отметил, что в результате этого центральноазиатская республика вместе с Узбекистаном стали крупными перевалочными пунктами для параллельного импорта. В число других бенефициаров Бобровский включил Армению, Грузию и Казахстан, в которые релоцировались многие россияне после начала боевых действий на Украине и объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

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