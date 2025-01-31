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12:34, 31 января 2025Экономика

Мишустин оценил темпы роста российского рынка маркетплейсов

Мишустин: За год российский рынок маркетплейсов вырос на 40 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

В 2024 году российский рынок маркетплейсов и цифровых платформ добился серьезных успехов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

По словам премьера, рост этого рынка составил 40 процентов. Глава правительства обратил внимание на то, что в РФ теперь есть и собственные поисковики, и социальные сети, и агрегаторы, и площадки для интернет-торговли. Кроме того, в наличии доступные стриминговые и образовательные сервисы, а также удобные приложения для заказа доставки и такси.

«Многие из них популярны не только в странах [Евразийского] союза, но и на мировых рынках», — подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что представители крупных розничных объединений пожаловались на маркетплейсы, направив на имя Мишустина соответствующее письмо. Его авторы уверены, что маркетплейсы продвигают собственные торговые марки, дискриминируя участников традиционной розницы. Кроме того, имеет место необоснованное завышение цен и распространение контрафактной продукции. Отмечается нарушение прав на интеллектуальную собственность.

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