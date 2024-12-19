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09:40, 19 декабря 2024Экономика

Российские маркетплейсы обвинили в завышении цен

РБК: ретейлеры призвали обязать маркетплейсы раскрывать схемы ценообразования
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Представители крупных розничных объединений обвинили маркетплейсы в дискриминации и завышении стоимости выставляемой продукции, а также призвали российские власти обязать подобные интернет-площадки раскрывать алгоритмы ценообразования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма участников рынка к премьер-министру Михаилу Мишустину и замглавы администрации президента Максиму Орешкину.

С такой просьбой к российским властям обратились крупнейшие отраслевые объединения — Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциация анимационного кино, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» и Ассоциация прямых продаж.

Эти организации считают, что маркетплейсы заинтересованы прежде всего в продвижении собственных торговых марок, тем самым дискриминируя участников традиционной розницы. Подобные интернет-площадки, по их мнению, необоснованно завышают цены на выставляемые товары и способствуют распространению контрафактной продукции. Кроме того, маркетплейсы зачастую нарушают права на интеллектуальную собственность в карточках товаров. В связи с этим необходимо ужесточить нормативы в отношении подобных площадок, отметили представители традиционной розницы.

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Авторы писем призвали российские власти ввести понятие дискриминации партнеров и покупателей, а также запретить подобным интернет-площадкам приоритизацию товаров собственных торговых марок при формировании цены или выдаче товаров на странице сайта. Все эти положения, как считают в отраслевых объединениях, необходимо внести в проект закона «О платформенной экономике», разработкой которого занимается Министерство экономического развития (Минэк).

Ранее депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтениях поправки в закон «О защите прав потребителей» и ужесточили правила работы российских маркетплейсов. В частности, теперь такие площадки должны будут в обязательном порядке подтверждать качество размещаемых товаров и предоставлять потенциальным покупателям ссылку на государственный реестр сертификатов соответствия в описании продукции. Как ожидается, эти меры помогут сократить объемы контрафактной продукции.

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