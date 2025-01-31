Омбудсмен Москалькова: Не нужно видеть во всех украинцах империю зла, они разные

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о солдатах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые помогали жителям Курской области. Фрагмент ее выступления опубликовал телеканал РБК в Telegram.

По словам омбудсмена, жители приграничного региона рассказали ей не только об отрицательном, но и о позитивном опыте взаимодействия с бойцами ВСУ. В том числе «о том, как украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним».

«Мы не должны расчеловечиться и видеть в них только империю зла», — заявила Москалькова. Она привела примеры, когда солдаты ВСУ спасали россиян от иностранных наемников. Омбудсмен объяснила это религиозным фактором, указав, что у наемников «нет ничего святого» в отличие от православных украинских военнослужащих.

Ранее Москалькова осветила другую сторону пребывания украинских войск в Курской области. Она рассказала о телах мирных жителей со связанными руками в одном из приграничных населенных пунктов. Уполномоченный по правам человека заявила о наличии подтверждений, указывающих на факт расправы над гражданским населением, и призвала предавать такие факты огласке.