Суд в Москве защитил свою компетенцию и запретил Google судиться в Калифорнии

Московский арбитражный суд удовлетворил ходатайство о запрете Google Ireland Limited продолжать разбирательства в суде Калифорнии, следует из картотеки суда. С заявлением обратился конкурсный управляющий ООО «Гугл» 29 января, что фактически стало ответом на решение американского суда, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источник.

Ранее, 24 января, Google Ireland Limited подала иск в Калифорнии, требуя запретить ООО «Гугл» и его представителям участвовать в банкротном процессе в России. Хотя окончательное решение еще не вынесено, американский суд без вызова сторон ввел временные ограничительные меры, препятствующие разбирательству в Москве.

Партнер юридической фирмы Art de Lex Артур Зурабян отметил, что российский суд ожидаемо подтвердил свою компетенцию рассматривать банкротства отечественных компаний. Он также обратил внимание на астрономические суммы неустоек, например требования российских телеканалов к Google, достигшие в январе 1,8 дуодециллиона рублей, что превышает мировой ВВП.

В ходатайстве конкурсного управляющего указано, что решения иностранных судов о запрете участия в российских судебных процессах не подлежат исполнению в РФ (п. 26 информационного письма ВАС от 7 июля 2004 г. №78). Более того, американские временные меры не препятствуют рассмотрению споров о сделках должника с Google Ireland Limited и возможном привлечении компании к субсидиарной ответственности. Управляющий считает, что суд в США превысил свои полномочия, вводя такие ограничения.

Ранее сообщалось, что Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил ходатайство американской компании Google о защите от исков со стороны российских телеканалов. Судья отметил, что ответчики «указывали неслыханные, поистине запредельные суммы штрафов». Речь идет о телеканалах RT, «Царьград» и «Спас».