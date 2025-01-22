Суд Британии удовлетворил ходатайство Google о защите от исков телеканалов РФ

Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил ходатайство американской компании Google о защите от исков со стороны российских телеканалов, сообщает ТАСС.

«Ответчики пытаются добиться за границей, указываются неслыханные, поистине запредельные суммы штрафов, которые (по крайней мере сейчас) никак не соотносятся с каким-либо компенсируемым ущербом», — отмечает судья. Речь идет о телеканалах RT, «Царьград» и «Спас».

Ранее суд в Москве оштрафовал американскую корпорацию Google на сумму более восьми миллиардов рублей за уклонение от уплаты предыдущих штрафов. Google была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Суд в России неоднократно штрафовал корпорацию за нарушение законодательства. Причиной составления протоколов становились ролики на видеохостинге YouTube с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и дискредитацией Вооруженных сил РФ.