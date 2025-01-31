Москвич отсудил у управляющей компании сотни тысяч рублей за коммунальную аварию

Житель юго-запада Москвы отсудил у управляющей компании 760 тыс рублей за потоп

Житель юго-запада Москвы отсудил у управляющей компании сотни тысяч рублей за коммунальную аварию. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В результате потопа квартиру мужчины сильно залило, был нанесен значительный ущерб ремонту и личным вещам. После случившегося управляющая компания осмотрела жилье и составила акт компенсации, однако включила в него не полный список того, что пострадало из-за аварии. Москвич попытался добиться возмещения ущерба через жалобы, но организация игнорировала их.

Тогда мужчина обратился в Гагаринский районный суд, который постановил УК выплатить россиянину полную компенсацию в размере почти 760 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что суд обязал аптеку возместить жительнице Ельца 700 тысяч рублей за травму, которую она получила, упав на скользких ступенях на подходе к учреждению.