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17:24, 31 января 2025Экономика

Москвич отсудил у управляющей компании сотни тысяч рублей за коммунальную аварию

Житель юго-запада Москвы отсудил у управляющей компании 760 тыс рублей за потоп
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Pavel105 / Shutterstock / Fotodom

Житель юго-запада Москвы отсудил у управляющей компании сотни тысяч рублей за коммунальную аварию. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В результате потопа квартиру мужчины сильно залило, был нанесен значительный ущерб ремонту и личным вещам. После случившегося управляющая компания осмотрела жилье и составила акт компенсации, однако включила в него не полный список того, что пострадало из-за аварии. Москвич попытался добиться возмещения ущерба через жалобы, но организация игнорировала их.

Тогда мужчина обратился в Гагаринский районный суд, который постановил УК выплатить россиянину полную компенсацию в размере почти 760 тысяч рублей.

Накануне стало известно, что суд обязал аптеку возместить жительнице Ельца 700 тысяч рублей за травму, которую она получила, упав на скользких ступенях на подходе к учреждению.

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