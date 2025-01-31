Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Гидрометцентр: В пятницу в Москве будет теплая погода без осадков

В пятницу, 31 января, в Москве установится облачная погода с прояснениями и без осадков. Об этом жителям и гостям столичного региона рассказали специалисты Гидрометцентра, прогноз опубликован на сайте организации.

В Москве ожидается температура воздуха на уровне 4-6 градусов тепла днем и минус 1 градуса — ночью. По области в дневное время столбики термометров остановятся в диапазоне от 1 до 6 градусов тепла, а в ночное — опустятся до минус 1.

Эксперты также прогнозируют юго-западный ветер скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление составит до 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичи пережили самый теплый день с начала зимы. Такой статус получил четверг, 30 января, когда температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ достигла отметки в плюс 6,3 градуса.