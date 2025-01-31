Москвичка выпила бокал средства для удаления жира и не выжила

Жительница Москвы перепутала шампанское с жироудалителем и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В новогоднюю ночь 44-летняя жительница столицы перепутала химическое средство с шампанским, выпив целый бокал.
После случившегося москвичка какое-то время не обращалась к медикам, терпя боль. Тогда женщину все же госпитализировали. 29 января состояние пациентки резко ухудшилось, спасти ее не смогли.
Ранее в Бурятии ребенок отпил из бутылки с бензином, перепутав его с водой. Мальчик сразу осознал свою ошибку и вызвал рвоту.