Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 31 января 2025Россия

Москвичка выпила бокал средства для удаления жира и не выжила

В Москве женщина перепутала шампанское с жироудалителем, ее не спасли
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: LarysaPol / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы перепутала шампанское с жироудалителем и не выжила. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В новогоднюю ночь 44-летняя жительница столицы перепутала химическое средство с шампанским, выпив целый бокал.

После случившегося москвичка какое-то время не обращалась к медикам, терпя боль. Тогда женщину все же госпитализировали. 29 января состояние пациентки резко ухудшилось, спасти ее не смогли.

Ранее в Бурятии ребенок отпил из бутылки с бензином, перепутав его с водой. Мальчик сразу осознал свою ошибку и вызвал рвоту.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США за сутки до катастрофы с фигуристами могла произойти еще одна трагедия. Почему вертолет пытался столкнуться с самолетом?

      Глава Генштаба России поставил новые задачи военным в зоне СВО

      Захарова высказалась о развитии отношений между Арменией и ЕС

      СКР расследует факты атак украинских беспилотников по российской территории

      Противотанковые укрепления на границе Одесской области с Приднестровьем показали

      В Курской области заявили о прекращении выдачи питания части беженцев

      Вратарь ЦСКА перейдет в «Спартак»

      Анна Семенович снялась в откровенном бикини

      Москвичка выпила бокал средства для удаления жира и не выжила

      Артемий Лебедев дал пожилым россиянам совет по защите от мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше