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08:57, 13 августа 2024Россия

В России ребенок выпил бензин вместо воды

В Оренбургской области 12-летний мальчик случайно выпил бензин

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Оренбургской области ребенок случайно выпил бензин. Об этом сообщает Telegram-канал «Оренбург Инцидент».

12-летний мальчик собирался покататься на питбайке. С этой целью он помимо полуторалитровой бутылки с водой положил в рюкзак еще одну такую же — с бензином. Когда школьник захотел пить, он перепутал бутылки.

Поняв, что выпил бензин, ребенок вызвал у себя рвоту и позвонил отцу. Прибывшие на место медики осмотрели мальчика — госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в Бурятии полуторагодовалый мальчик по ошибке выпил средство для очистки плиты. Его доставили в больницу с сильным отравлением.

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      Алан Босиков
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