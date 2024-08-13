В России ребенок выпил бензин вместо воды

В Оренбургской области 12-летний мальчик случайно выпил бензин

В Оренбургской области ребенок случайно выпил бензин. Об этом сообщает Telegram-канал «Оренбург Инцидент».

12-летний мальчик собирался покататься на питбайке. С этой целью он помимо полуторалитровой бутылки с водой положил в рюкзак еще одну такую же — с бензином. Когда школьник захотел пить, он перепутал бутылки.

Поняв, что выпил бензин, ребенок вызвал у себя рвоту и позвонил отцу. Прибывшие на место медики осмотрели мальчика — госпитализация ему не потребовалась.

Ранее в Бурятии полуторагодовалый мальчик по ошибке выпил средство для очистки плиты. Его доставили в больницу с сильным отравлением.