Мужчина получил счет из больницы в США через три года после визита и возмутился

Пользователь Reddit с ником DentonUSA рассказал, как получил счет из больницы, в которой родилась его дочь, через три года после ее появления на свет. Многих комментаторов возмутила его публикация.

Мужчина опубликовал фотографию счета, в котором от его семьи потребовали выплатить 451 доллар (около 44 тысяч рублей по текущему курсу) за роды и связанные с ними услуги. При этом больница потребовала, чтобы счет был оплачен в течение трех недель.

«Я позвонил и в страховую компанию, и в больницу. Этот счет является действующим. Как я понял, они проводили какую-то проверку и обнаружили, что мы должны были выплатить вот эту сумму», — пояснил автор поста.

«Я как канадка в шоке от того, сколько вам приходится платить за услуги, связанные со здоровьем», «США больше всех выступает за человеческие права, но при этом не может обеспечить гражданам бесплатную медицину», «Я бы не платил», «Безумно возмутительно, просто не платите», — отреагировали пользователи Reddit.

Автор публикации при этом указал, что все-таки оплатил счет. По словам мужчины, семье не удалось оспорить его.

Ранее другой пользователь Reddit показал на портале требование, связанное с чаевыми в США. Многих комментаторов рассердил его пост.