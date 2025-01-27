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08:01, 27 января 2025Интернет и СМИ

Парень пожаловался на «чертовщину» с чаевыми в США и разозлил пользователей сети

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Reddit

Парень с ником TheOnlyJhin показал на Reddit требование, связанное с чаевыми в США. В комментариях разозленные пользователи сети отметили, что эта культура в стране стала похожа на благотворительность.

Автор поста показал фотографию, на которой клиентам предлагалось оставить чаевые на разную сумму. Каждая из них сопровождалась эмоциональной подписью. Так, например, уровню «ни то ни се» соответствовала сумма чаевых в 30 долларов (около 3 тысяч рублей), уровню «нормально» — 38 долларов (3,8 тысячи рублей), «хорошо» — 47 долларов или 50 процентов от суммы заказа. Пометкой «спасибо» же сопровождались чаевые в размере 95 долларов (около 9,5 тысячи рублей), равные сумме заказа парня. «Просить клиентов о чаевых в 100 процентов — это чертовщина», — пожаловался пользователь.

«Лучше я назову свой заказ шеф-повару, сам его упакую и пойду домой. Это просто смешно», «С таким отношением они заслуживают 0 процентов чаевых», «Чаевые больше нельзя считать показателем хорошего обслуживания. Это просто благотворительность», «Один из плюсов не быть американцем — отсутствие нелепой культуры чаевых», — возмутились комментаторы.

Ранее парень показал на Reddit один комментарий заведения, связанный с чаевыми. Пользователи сравнили его с шантажом.

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