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16:35, 31 января 2025Экономика

На Украине оценили сроки восстановления энергетической инфраструктуры

НБУ счел низкой вероятность быстрого восстановления энергоинфраструктуры
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Boreiko / Shutterstock / Fotodom  

Национальный банк Украины (НБУ) не ожидает быстрого восстановления разрушенной в результате ракетных ударов инфраструктуры, в том числе энергетической. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет аналитиков регулятора республики.

С большой долей вероятности, как ожидают в НБУ, проблемы в энергетическом секторе сохранятся в долгосрочной перспективе. В регуляторе оценили в 15 процентов вероятность завершения боевых действий на востоке страны до конца декабря. В то же время риски скорой эскалации в НБУ сочли, напротив, высокими (до 50 процентов) и предупредили об угрозе дальнейших разрушений производственной и энергетической инфраструктуры.

При этом в Нацбанке ожидают улучшения ситуации с нехваткой электроэнергии в среднесрочной перспективе. В 2025 году, как пояснили в регуляторе, ослаблению кризиса в энергетическом секторе поспособствует наращивание импорта из европейских стран. В результате оценку дефицита электроэнергии понизили с 6 до 4 процентов по итогам всего года.

Что касается дальнейших перспектив, то прогноз на 2026 год был улучшен с 3 до 2 процентов, а на 2027-й составляет 1 процент. Снижению рисков энергодефицита в республике, как ожидается, будут содействовать расширение пропускной способности для импорта электроэнергии и активный ввод в эксплуатацию новых энергомощностей.

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