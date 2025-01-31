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16:04, 31 января 2025Экономика

На Украине улучшили оценку нехватки электроэнергии

Нацбанк Украины пересмотрел прогноз по дефициту энергии в сторону улучшения
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Переверзев / РИА Новости

Дефицит электроэнергии на Украине в 2025 году с учетом импорта окажется в полтора раза меньше, чем предполагалось в октябре прошлого года. Об этом говорится в инфляционном отчете Нацбанка Украины за январь.

Его оценка снизилась с шести процентов по итогам всего года до четырех процентов. Прогноз на 2026 год улучшен с трех до двух процентов, а на 2027-й составляет один процент.

Рисками для исполнения таких ожиданий названы дальнейшие разрушения в результате обстрелов, однако положительным моментом стало более быстрое восстановление энергетической инфраструктуры и ввод в эксплуатацию новых мощностей. Также Нацбанк учел расширение пропускной способности для импорта электроэнергии.

Ранее в январе депутат Верховной Рады республики Ирина Геращенко сообщила, что в результате обстрелов противника в 2024 году была уничтожена или повреждена половина энергетических мощностей страны, так что она из чистого экспортера энергии превратилась в импортера. Тем не менее парламентарий указала, что благодаря слаженным и оперативным ремонтам этот зимний сезон удается проходить без значительных сбоев и отключений электроэнергии у граждан и предприятий.

В сентябре прошлого года министр энергетики Герман Галущенко опроверг прогнозы об отключениях света и отопления на 18-20 часов в сутки предстоящей зимой. Он утверждал, что такие оценки условны и имеют мало отношения к реальности.

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