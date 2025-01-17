На Украине раскрыли ущерб местной энергетической системе

Депутат Рады Геращенко: В 2024 году Украина потеряла половину энергомощностей

По итогам 2024 года в результате боевых действий была уничтожена или повреждена половина энергетических мощностей Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады республики Ирина Геращенко.

Как она уточнила, речь идет о потере девоти гигаватт местных энергетических мощностей. Глава Министерства энергетики (Минэнерго) Герман Галущенко, напомнила депутат, заявлял, что 2026 год станет для украинской энергосистемы тяжелым. На этом фоне в стране необходимо активно развивать атомную энергетику.

Что касается нынешнего отопительного сезона на Украине, то его удается проходить без значительных сбоев в подаче электроэнергии гражданам и предприятиям. Этого удалось добиться благодаря оперативным ремонтным работам на поврежденных объектах, добавила Геращенко. До этого президент республики Владимир Зеленский заявлял о планах построить до одного гигаватта газовой генерации во второй половине 2024 года.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также отметил ключевую роль атомной энергетики в обеспечении энергобезопасности Украины. Руководитель организации отмечал, что в случае нарушения работы оставшихся под контролем властей республики атомных реакторов местная энергосистема окажется на грани краха. Однако в последнее время, по его словам, ситуация в этом сегменте украинской энергосистемы усугубляется из-за российских ракетных ударов.