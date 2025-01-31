Дубинский: Зеленский обвиняет Байдена в начале конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обвиняет в начале конфликта бывшего американского лидера Джо Байдена, позднее виноватыми будут президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, после ухода Байдена в отставку Зеленский в каждом интервью обвиняет бывшего президента США в начале конфликта на Украине и в том, что Киев не смог к нему подготовиться.

«Уйдет завтра Шольц — он Шольца будет поливать. За ним Макрон — его тоже не пожалеет. Все будут виноваты. Такой уж человек», — уличил Зеленского Дубинский.

Ранее американский журналист Патрик Хеннингсен заявил, что Зеленского будут обвинять во всех бедах Украины. «Я думаю, что конец близок, но ситуация очень сложная, из нее нелегко выбраться, украинцы действительно завязаны в гордиев узел множеством различных способов. Зеленский, очевидно, будет главным козлом отпущения», — уточнил эксперт.