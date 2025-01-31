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18:59, 31 января 2025Бывший СССР

На Украине уволили певшего русские песни мэра

На Украине уволили певшего русские песни в пьяном виде мэра Оскола Ягодку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: @Юрій Ягодка

На Украине уволили мэра города Оскол Юрия Ягодку, в пьяном виде певшего русские песни в День памяти защитников Украины. Об этом сообщило украинское издание «Район Острог».

За увольнение чиновника проголосовали депутаты городского совета. Отмечается, что мэр нарушал законы Украины, права и свободы граждан, а также не выполнял свои обязанности.

Как рассказали журналисты, в августе мужчина в пьяном виде слушал и пел русские песни, а после того, как ему сделала замечание одна из местных женщин, он ее ударил. По данному факту начато досудебное расследование.

Ранее Печерский райсуд Киева отстранил от должности мэра Ирпеня Киевской области Александра Маркушина на время расследования дела о его выезде за границу в 2022 году. По словам фигуранта, решение судье «за большие деньги, квартиры и дома спустили сверху».

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