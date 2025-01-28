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17:09, 28 января 2025Бывший СССР

На Украине суд отстранил от должности мэра одного из городов под Киевом

На Украине суд отстранил Маркушина от должности мэра Ирпеня в Киевской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yevhen Liubimov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Печерский райсуд Киева отстранил от должности мэра Ирпеня Киевской области Александра Маркушина на время расследования дела о его выезде за границу в 2022 году. Об этом политик сообщил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это уже не просто личная атака на меня — это репрессия местного самоуправления, которая открыто и бесстыдно набирает обороты прямо на наших глазах», — написал он.

По словам Маркушина, судья Печерского районного суда Светлана Гречаная не слушала его адвокатов и даже прокурора. Он подчеркнул, что судья выходила во время заседания и тянула время, чтобы в конце зачитать решение, которое «за большие деньги, квартиры и дома спустили сверху».

Ранее суд на Украине постановил задержать до 14 марта бывшего сотрудника Министерства обороны Александра Лиева, который обвиняется в поставках некачественных пулеметов для Вооруженных сил страны. Он занимал руководящую должность в одном из департаментов министерства.

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