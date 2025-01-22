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21:43, 22 января 2025Бывший СССР

На Украине арестовали обвиняемого в поставках бракованных пулеметов чиновника

Бывший чиновник Минобороны Украины Лиев арестован из-за бракованных пулеметов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Суд в Украине постановил задержать до 14 марта бывшего сотрудника Министерства обороны Александра Лиева, который обвиняется в поставках некачественных пулеметов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

14 января Офис генерального прокурора Украины сообщил о задержании Лиева, который занимал руководящую должность в одном из департаментов министерства, по подозрению в коррупции и за поставку бракованных пулеметов ДШК для армии.

«Экс-чиновника минобороны Лиева отправили под стражу до 14 марта с возможностью внести залог более чем в девять миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Ранее главного психиатра Вооруженных сил Украины, заместителя председателя Центральной военно-врачебной комиссии Олега Друзя, подозреваемого в незаконном обогащении, отправили под арест на два месяца. Отмечается, что чиновника арестовали с правом внесения залога в размере 49 миллионов гривен (около 115 миллионов рублей).

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