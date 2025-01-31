Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:27, 31 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении российских войск на правом берегу реки Оскол

DeepState: ВС России взяли Новомлынск на правом берегу реки Оскол
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные взяли село Новомлынск Харьковской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом Вооруженные силы (ВС) России получили еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол. По данным проекта, в настоящий момент российские войска закрепляются в населенном пункте. Авторы канала также подчеркнули, что чем дольше Новомлынск остается под контролем армии России, тем сложнее будет Вооруженным силам Украины (ВСУ) за него биться.

Помимо этого в сообщении DeepState говорится, что тяжелой для украинских военных становится ситуация у населенного пункта Двуречное в Купянском районе Харьковской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе сел Двуречная и Новомлынск и расширили зону оперативного контроля. По его словам, на тот момент в зону российского контроля перешло около пяти гектаров береговой линии в районе реки Оскол.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал раскрыл подробности высадки десанта под Киевом в начале СВО. В операции участвовали более 200 вертолетов

      Прожившую два месяца у магазина после смерти хозяина собаку приютила принцесса

      Следком проверит ситуацию с затянувшимся расселением векового дома

      Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

      НАТО заподозрили в совершении диверсий на Балтике для наращивания сил рядом с Россией

      Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе в США чемпионки мира из России

      Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

      Поставки российского газа по «Турецкому потоку» достигли максимума

      На Украине уволили певшего русские песни мэра

      Жадность полицейского провалила попытку главы «Фонбет» подкупить ФСБ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше