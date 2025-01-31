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05:22, 31 января 2025Бывший СССР

На Украине заявили об увольнении операторов РЛС после перевода в морпехи ВСУ

Бутусов: 10 операторов РЛС забрали стрелками в морпехоту ВСУ, они уволились
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Десять операторов радиолокационных станций (РЛС) забрали из радиотехнической бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы перевести в стрелки в морскую пехоту. После этого часть из них сразу уволилась, часть — сбежала, самовольно оставив позиции (СЗЧ), рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) украинский журналист Юрий Бутусов.

«У каждого оператора опыт более двух лет, но их мнение никто не спрашивал. После получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СЗЧ. В это время в армии постоянно увеличивается потребность в операторах РЛС миллиметрового диапазона, из-за необходимости организации антидроновой ПВО», — подчеркнул эксперт.

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