Бутусов: 10 операторов РЛС забрали стрелками в морпехоту ВСУ, они уволились

Десять операторов радиолокационных станций (РЛС) забрали из радиотехнической бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы перевести в стрелки в морскую пехоту. После этого часть из них сразу уволилась, часть — сбежала, самовольно оставив позиции (СЗЧ), рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) украинский журналист Юрий Бутусов.

«У каждого оператора опыт более двух лет, но их мнение никто не спрашивал. После получения информации трое военных сделали себе справки по уходу и уволились, трое пошли в СЗЧ. В это время в армии постоянно увеличивается потребность в операторах РЛС миллиметрового диапазона, из-за необходимости организации антидроновой ПВО», — подчеркнул эксперт.